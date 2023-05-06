Москва, 6 мая, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачёва, которая на днях вернулась в Москву из Израиля, приехала на Троекуровское кладбище, чтобы проститься модельером Валентином Юдашкиным. Примадонна ранее заявляла, что не могла не приехать на похороны к лучшему другу.

Полина Богомолова/ТАСС Певица Алла Пугачева (справа) во время церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище

На церемонии прощания певица была вся в чёрном: шляпа, очки, пальто и белое жемчужное ожерелье. За всю траурную процессию Пугачёва не проронила ни слова, отметил журнал «Телепрограмма».

На похороны Юдашкина также приехали певица Надежда Бабкина, модельер Сергей Зверев, актриса Клара Новикова, певец Олег Газманов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, модельер Валентин Юдашкин скончался 2 мая в возрасте 59 лет. Несколько лет назад у него обнаружили рак правой почки, болезнь прогрессировала, несмотря на лечение и операции. Похоронят Юдашкина на Троекуровском кладбище.

Советская и российская певица Алла Пугачёва прилетела в Москву 3 мая. Как рассказала латвийская исполнительница Лайма Вайкуле, примадонна посетит похороны модельера Валентина Юдашкина, которые состоятся 6 мая на Троекуровском кладбище.