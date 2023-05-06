* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Тбилиси, 6 мая, 2023, 14:48 — ИА Регнум. В Грузии 6 мая задержали иностранца по подозрению в связях с террористами из «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ — террористическая организация, запрещённая в РФ). Известно, что он оказался одним из нескольких лиц, «идентифицированных в рамках масштабных контртеррористических мероприятий».

Леван Авлабрели/Sputnik/РИА Новости Сотрудники спецназа Грузии

Как сообщил на брифинге глава контртеррористического центра Службы госбезопасности Грузии Бачо Мгеладзе, спецслужбы страны завладели носителем информации, на который были записаны спутниковые снимки стратегических объектов США и ряда европейских столиц.

«В связи с рисками международного терроризма информация была оперативно передана международным партнерам Грузии и соседним странам, в том числе Турции», — заявил он.

Детали расследования Мгеладзе уточнять не стал, но опроверг появившуюся, по его данным, в СМИ информацию о якобы наличии на территории Грузии баз подготовки террористов.

Ранее ФСБ задержала сторонника ИГ*, готовившего теракт в Минводах. По данным спецслужбы, мужчина готовил теракт на объекте с массовым пребыванием людей. У задержанного изъяли компоненты и поражающие элементы для изготовления самодельного взрывного устройства, а также средства конспиративной связи.