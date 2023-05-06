В Грузии задержали иностранца по подозрению в связях с ИГИЛ*
В Грузии задержали иностранца по подозрению в связях с террористами из «Исламского государства»*
Тбилиси, 6 мая, 2023, 14:48 — ИА Регнум. В Грузии 6 мая задержали иностранца по подозрению в связях с террористами из «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ — террористическая организация, запрещённая в РФ). Известно, что он оказался одним из нескольких лиц, «идентифицированных в рамках масштабных контртеррористических мероприятий».
Как сообщил на брифинге глава контртеррористического центра Службы госбезопасности Грузии Бачо Мгеладзе, спецслужбы страны завладели носителем информации, на который были записаны спутниковые снимки стратегических объектов США и ряда европейских столиц.
«В связи с рисками международного терроризма информация была оперативно передана международным партнерам Грузии и соседним странам, в том числе Турции», — заявил он.
Детали расследования Мгеладзе уточнять не стал, но опроверг появившуюся, по его данным, в СМИ информацию о якобы наличии на территории Грузии баз подготовки террористов.
Ранее ФСБ задержала сторонника ИГ*, готовившего теракт в Минводах. По данным спецслужбы, мужчина готовил теракт на объекте с массовым пребыванием людей. У задержанного изъяли компоненты и поражающие элементы для изготовления самодельного взрывного устройства, а также средства конспиративной связи.