Постпред Зеленского Ташева: страны Запада призвали Украину отказаться от планов по возвращению Крыма

Киев, , 13:15 — REGNUM Коллективный Запад призывает украинские власти забыть о возвращении Крыма. Об этом 6 мая заявила представитель Владимира Зеленского Тамила Ташева в интервью польскому агентству PAP.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они утверждают, что Крым можно вернуть, но потенциальные последствия будут огромными как для жителей полуострова, так и для Украины в целом. Они считают, что мы должны полностью отказаться от попыток вернуть его», — сказала она.

Представитель Зеленского уточнила, что намерения Киева по захвату Крыма стали причиной дискуссии у западных политиков, которые, по словам Ташевой, боятся ответных действий России.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая ФСБ РФ предотвратила покушение на главу Крыма Сергея Аксёнова и других руководителей полуострова, которое готовила украинская разведка. По информации спецслужбы, организацией терактов напрямую руководили связной начальника ГУР Кирилл Буданов и офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, являющийся заместителем главы офиса украинского президента.