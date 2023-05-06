София, 11 октября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня сразу в нескольких регионах Болгарии вступили в силу принципиально новые ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Об этом сообщает софийское издание «Днес».

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Согласно официальной информации, в городах Видин и Перник (Северо-западная и Западная части Болгарии) закрыты тренажерные залы и вечерние развлекательные заведения, а также занятия в местных ВУЗах и колледжах осуществляются по сокращенной программе. Кроме того, в Сливене на юго-востоке страны и прилегающих к нему районах свою работу прекратили музыкальные школы и центры детского и юношеского творчества, а также театры, кинотеатры и несколько крупных супермаркетов. Сообщается, что рестораны и кафе будут работать только до 22.00 часов по местному времени.

Соответствующие меры вводятся и на общенациональном уровне. В частности, вход в большинство общественных мест по всей стране будет разрешен только лицам, имеющим на руках свидетельство о вакцинации или негативные результаты ПЦР-теста. По мнению аналитиков, в дальнейшем ограничительные меры в рамках борьбы с коронавирусом будут ужесточены.

Напомним, на данный момент в Болгарии число граждан, заболевших COVID-19, превысило 521 тысячу человек. Из них скончались 21 656 пациентов.