Welt: в Германии рекомендовали комику Зеленскому остаться дома и не приезжать в Берлин

Берлин, , 13:14 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит остаться дома и не приезжать в Германию. Такой совет украинскому лидеру дали читатели издания Welt.

Владимир Зеленский (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

Они считают, что Зеленский приезжает в Берлин не для того, чтобы просить милостыню, а чтобы требовать. Один из пользователей предположил, что президент Украины «опять приедет в своём театральном костюме охотника».

«Пусть комик остаётся дома», — отметил комментатор.

Другой комментатор считает, что Германии не стоит беспокоиться о неудачниках из других стран.

Также пользователей возмутило намерение властей ФРГ присудить Зеленскому международную премию имени Карла Великого. По их словам, награда присуждается за выдающиеся заслуги перед Европой и европейским единством.

«Что этот человек сделал для Европы, он сделал её небезопасной и бедной, так за что эта награда?» — возмутился ещё один комментатор.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский президент Владимир Зеленский в мае 2023 года может в первый раз с начала российской спецоперации приехать в Германию. 13 мая самолёт украинского президента должен прибыть в военную часть берлинского аэропорта, 14 мая политика собирается принять канцлер Германии Олаф Шольц.

По данным немецких СМИ, также Зеленский может приехать на церемонию в Ахене, где украинского лидера планируют наградить премией Карла Великого.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала эти планы фразой «к своим потянулся». Она отметила, что Зеленского хотят наградить премией за исполнение программы нацистов, которую они не смогли выполнить 80 лет назад ― «за братоубийственную бойню, отмену всего русского, снос памятников победителям Третьего рейха».

Депутат парламента Германии от Левой партии Сара Вагенкнехт считает, что Зеленский недостоин присуждения международной премии имени Карла Великого. По её словам, тот, кто удостоился этой награды, должен приложить максимум усилий для урегулирования конфликта на Украине мирным путём.

Читатели газеты Bild осудили награждение президента Украины этой премией. Они назвали такую идею нелепой и позорной.