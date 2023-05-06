Берлин, 6 мая, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит остаться дома и не приезжать в Германию. Такой совет украинскому лидеру дали читатели издания Welt.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский

Они считают, что политик приезжает в Берлин не для того, чтобы просить милостыню, а чтобы требовать. Один из пользователей предположил, что президент Украины «опять приедет в своём театральном костюме охотника».

«Пусть комик остаётся дома», — отметил комментатор.

Другой комментатор считает, что Германии не стоит беспокоиться о неудачниках из других стран.

Также пользователей возмутило намерение властей ФРГ присудить Зеленскому международную премию имени Карла Великого. По их словам, награда присуждается за выдающиеся заслуги перед Европой и европейским единством.

«Что этот человек сделал для Европы, он сделал её небезопасной и бедной, так за что эта награда?» — возмутился ещё один комментатор.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский президент в мае 2023 года может в первый раз с начала российской спецоперации приехать в Германию. 13 мая самолёт украинского президента должен прибыть в военную часть берлинского аэропорта, 14 мая политика собирается принять канцлер Германии Олаф Шольц.

По данным немецких СМИ, также украинский лидер может приехать на церемонию в Ахене, где его планируют наградить премией Карла Великого.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала эти планы фразой «к своим потянулся». Она отметила, что Зеленского хотят наградить за исполнение программы нацистов, которую они не смогли выполнить 80 лет назад ― «за братоубийственную бойню, отмену всего русского, снос памятников победителям Третьего рейха».

Депутат парламента Германии от Левой партии Сара Вагенкнехт считает, что президент Украины недостоин премии Карла Великого. По её словам, тот, кто удостоился этой награды, должен приложить максимум усилий для урегулирования конфликта на Украине мирным путём.

Читатели газеты Bild осудили награждение президента Украины этой премией. Они назвали такую идею нелепой и позорной.