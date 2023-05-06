Нижний Новгород, 6 мая, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Раненного при взрыве автомобиля в Нижегородской области Захара Прилепина, вероятно, доставят на лечение в Москву. Состояние писателя оценивается как тяжёлое, сообщил 6 мая источник в экстренных службах.

Григорий Сысоев/РИА Новости Захар Прилепин

«Для транспортировки Прилепина в Нижегородскую область направляется санавиация», — процитировал собеседника «Интерфакс».

Несмотря на то, что у Прилепина повреждены обе ноги и состояние его тяжёлое, он транспортабелен.

Автомобиль Audi Q7, в котором писатель ехал с дочерью, взорвался в деревне Пионерское Нижегородской области. Сработало заложенное под днищем взрывное устройство. Погиб водитель, дочь жива: она вышла из машины за несколько секунд до взрыва.