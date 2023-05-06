Нижний Новгород, 6 мая, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Следователи и криминалисты Нижегородского СК выехали на место подрыва автомобиля, в котором находился писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» и экс-депутат Госдумы Захар Прилепин. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба ведомства.

Артем Геодакян/ТАСС Автомобиль Следственного комитета

«Следователи и криминалисты СУ СК России по Нижегородской области выехали на место происшествия с автомобилем, в котором находился Захар Прилепин», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 6 мая, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о подрыве автомобиля Прилепина, заявила, что власти США вместе с НАТО выкормили ещё одну международную террористическую ячейку, которой являются нынешние украинские власти. Она подчеркнула, что за произошедшее несут прямую ответственность Вашингтон с Лондоном.

Днём 6 мая в Нижнем Новгороде подорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель пострадал и ему оказывают медицинскую помощь, водитель машины погиб.