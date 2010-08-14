Нижний Новгород, 6 мая, 2023, 12:57 — ИА Регнум. В партии «Справедливая Россия — За правду», в которой Захар Прилепин является сопредседателем, сообщили, что следователи пока не установили, что именно произошло с машиной писателя в Нижнем Новгороде.

Евгений Биятов/РИА Новости Писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Захар Прилепин

«Что именно произошло, на данный момент не установлено. Захар Прилепин в порядке», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщает ИА REGNUM, в субботу, 6 мая, в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин. По некоторым данным, водитель автомобиля погиб, сам писатель получил ранения. На месте произошедшего работают экстренные службы.

Также Telegram-каналы сообщили, что инцидент произошёл в деревне Пионерское под Нижним Новгородом. Взрывчатку заложили под днищем машины.