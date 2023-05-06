Лондон, 6 мая, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Несколько задержаний провела перед коронацией британского монарха Карла III 6 мая лондонская полиция. Об этом 6 мая сообщает Скотленд-Ярд в Twitter.

Sina Schuldt/Global Look Press Полиция Лондона

По данным британских правоохранителей, у Арки Веллингтона задержали троих человек «по подозрению в обладании предметами для осуществления актов хулиганства».

Отмечается, что возле центральной улицы Карлтон-хаус-террас, расположенной около маршрута на коронацию, тоже были задержания, однако число таковых не уточняется.

Также указывается, что правоохранители задержали мужчину с мегафоном, который, как считают полицейские, с помощью него намеревался напугать используемых во время коронации лошадей.

При этом ранее полиция также задержала четверых человек у Трафальгарской площади и до этого там же — шесть членов антимонархической группы Republic.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая лондонские полицейские задержали мужчину, бросившего патроны возле Букингемского дворца — официальной резиденции короля Великобритании Карла III. Этот инцидент произошёл за три дня до коронации монарха, на фоне активизации антимонархических движений в Великобритании.