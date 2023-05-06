Москва, 6 мая, 2023, 13:31 — ИА Регнум. В России создали беспилотник, способный летать до 12 часов на высоте до 8 тысяч метров. Инженеры разработали БПЛА «Бегалет-Мираж» с вертикальным взлётом, сообщили 6 мая в пресс-службе «Национальной технической инициативы» (НТИ).

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

В частности, речь идёт о работающем демонстраторе аппарата с взлётным весом 75 килограммов, 20 из которых — полезная нагрузка. Использоваться такой беспилотник может как ретранслятор сигнала связи или для мониторинга экологических бедствий.

На электрическом двигателе аппарат может работать до двух часов, планируется гибридный вариант с электрическим двигателем и бензиновым ДВС, в таком варианте продолжительность полёта составит 10-12 часов. Классические дроны в подобном исполнении способны подниматься на 4 тысячи метров, скорость полёта у них меньше.

«Аппарат имеет неклассическую аэродинамическую схему, способен взлетать с любой неподготовленной площадки. При этом он не является конвертопланом», — сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НТИ.

Ранее иностранные СМИ обратили внимание на боевые качества российского БПЛА «Ланцет», используемого в зоне СВО. Он оснащён более крупным взрывным зарядом по сравнению с любым другим барражирующим боеприпасом и способен ликвидировать бронетранспортер или легкий танк.