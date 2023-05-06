Бишкек, 6 мая, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова и граждан республики с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба президента Киргизии.

Павел Бедняков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров

«Сердечно поздравляю Вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в тексте телеграммы.

Отмечается, что в России и Киргизии свято чтут память о славных подвигах и великих жертвах отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно бились с нацистскими захватчиками на полях сражений и самоотверженно трудились в тылу.

В поздравительном послании также говорится, что общее духовное наследие Великой Победы и сегодня остается надежной основой для развития двусторонних отношений и стратегического партнерства.

Путин также передал самые искренние поздравления и слова глубокой благодарности всем проживающим в Киргизии ветеранам Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин 8 мая проведёт переговоры со своим коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым. По заявлению Кремля, главы государств обсудят укрепление стратегического партнёрства, а также актуальные вопросы с учётом председательства России в 2023 году в Евразийском экономическом союзе и Киргизии — в Содружестве Независимых Государств (СНГ).