Энергодар, Запорожская область, , 12:34 — REGNUM Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук сообщил, что выезд сотрудников атомной электростанции не планируется, а обслуживание всех остановленных энергоблоков продолжается в штатном режиме.

Директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук © Эрик Романенко/ТАСС

Последний работающий энергоблок на Запорожской атомной электростанции остановили 11 сентября 2022 года из-за регулярных обстрелов ВСУ. При этом до остановки энергоблок работал не на всю мощность в результате повреждения ЛЭП.

«Коллектив Запорожской АЭС делает всё необходимо для обеспечения ядерной безопасности… Все блоки остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимым регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности», — сообщил директор электростанции в своём Telegram-канале 6 мая.

Также Юрий Черничук подчеркнул, что эвакуация сотрудников ЗАЭС не планируется, а решение временно исполняющего обязанности губернатора региона Евгения Балицкого о временно перемещении некоторых граждан связано в первую очередь с обеспокоенностью психологическим состоянием детей.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также подтвердил, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме, переезд сотрудников электростанции не планируется. Он добавил, что на объекте также продолжают выполнение своей миссии представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В пятницу, 5 мая, вице-премьер Запорожской области по экономике Андрей Козенко заявил о планах руководства региона переселить до 70 тысяч человек из приграничных районов в связи с увеличением интенсивности обстрелов со стороны Воору.