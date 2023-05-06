Луганск, , 12:36 — REGNUM Нацистская символика возвращается в Германию, написал 6 мая бывший посол ЛНР в РФ Родион Мирошник в своём Telegram-канале.

Комментируя сообщение о том, что в Берлине сняли запрет на демонстрацию флага Украины на 8 и 9 мая, но оставили — для флагов РФ и СССР, Мирошник заявил: «Германия снова с нацистскими символами и снова с ними можно!»

6 мая издание Der Tagesspiegel сообщило, что ношение флага Украины в Германии разрешили 8 и 9 мая. Суд в Берлине разрешил демонстрировать эти флаги у мемориалов советским воинам-освободителям в парках Трептов, Тиргартен и Шёнхольцер-Хайде.

Запрет на украинские флаги на 8 и 9 мая был введён в преддверии майских праздников год назад. В этом году было принято аналогичное решение. Однако суд, запретив флаги Украины, также запретил флаги России, СССР, советскую и российскую символику. Теперь под запретом остались только символика РФ и Советского Союза.

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