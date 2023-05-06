Луганск, 6 мая, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Нацистская символика возвращается в Германию, написал 6 мая бывший посол ЛНР в РФ Родион Мирошник в своём Telegram-канале.

Алексей Куденко/РИА Новости Родион Мирошник

«Германия снова с нацистскими символами и снова с ними можно!», — заявил Мирошник, комментируя сообщение о том, что в Берлине сняли запрет на демонстрацию флага Украины на 8 и 9 мая, но оставили для флагов России и СССР.

Der Tagesspiegel 6 мая сообщило, что ношение флага Украины в Германии разрешили 8 и 9 мая. Суд в Берлине разрешил демонстрировать эти флаги у мемориалов советским воинам-освободителям в парках Трептов, Тиргартен и Шёнхольцер-Хайде.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на украинские флаги на 8 и 9 мая ввели в преддверии майских праздников год назад. В этом году было принято аналогичное решение. Однако суд, запретив флаги Украины, также запретил флаги России, СССР, советскую и российскую символику. Теперь под запретом остались только символика России и Советского Союза.