Хельсинки, 6 мая, 2023, 13:29 — ИА Регнум. В Финляндии начали использовать мусор вместо российского топлива. Как сообщается в субботу, 6 мая, после начала специальной военной операции в стране сократили импорт древесины из России, и энергетические компании страны лишились большого объёма топлива.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

Так, отходы, в частности, из Италии, стали альтернативой ему. Финляндия тоннами вывозила мусор за границу, так как мощностей местных заводов не хватало. Теперь стране приходится ввозить мусор из-за рубежа. Об этом сообщает Yle.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, альтернативу российскому топливу ищут и в других странах. Президент Кипра Никос Христодулидис в выступлении на Дельфийском экономическом форуме признал, что ресурсы Восточного Средиземноморья не смогут заменить российский газ. В Австрии также призывали отказаться от антироссийских санкций, чтобы избежать проблем с основными продуктами питания, топливом и энергией. С таким требованием выступила Австрийская партия свободы.