Москва, 6 мая, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили автомобиль с иностранными наёмниками в зоне спецоперации, сообщил 6 мая в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«Российские бойцы накрыли иностранных наёмников», — говорится в сообщении.

По словам снявшего видео украинского военного, снаряд российской артиллерии попал в автомобиль, на котором передвигались иностранные наёмники. Уточняется, что погиб наёмник из Австралии, также ранение получил военный из США.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая несколько десятков украинских диверсантов предприняли попытку прорваться на территорию Брянской области. Их встретили бойцы Вооружённых сил России. По информации источника, украинские диверсанты пытались прорваться через приграничный Стародубский район. Вблизи села Демьянки их встретили российские бойцы.

В Белгородской области 6 мая пресекли попытку проникновения на территорию региона украинских диверсантов. По данным источника, попытку прорваться в регион группа диверсантов предприняла ночью.