Уходящая неделя принесла в Сербию трагедии, которые мало кого оставили равнодушными и в стране, и за ее пределами. Два массовых расстрела подряд с десятками пострадавших ввергли страну в оцепенение. Актуальный для стран бывшей Югославии вопрос об ужесточении правил получения, хранения и ношения оружия вновь поставлен на повестку дня. Президент страны Александр Вучич заявляет, что больше не даст убивать детей.

Дария Ракич, , 14:16 — REGNUM Рано утром 3 мая в районе Врачар сербской столицы раздались выстрелы. Ученик седьмого класса школы «Владислав Рибникар» украл у отца два пистолета и начал стрелять из них по одноклассникам и учителям. Сначала он убил охранника, затем открыл беспорядочный огонь по находившимся в коридоре детям, пока не добрался до основной цели — учительницы истории.

Убийство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Тринадцатилетний Коста Кецманович хладнокровно расстрелял на месте охранника Драгана Влаховича, который работал в заведении долгие годы, очень любил детей и даже дружил со стрелком.

Жертвами убийцы стали еще восемь учащихся школы. Шесть учеников и учительница получили тяжелые ранения и были госпитализированы. Большая часть испуганных детей укрылась в своих кабинетах и вплоть до середины рокового дня до многих из них не могли дозвониться родители.

«Владислав Рибникар» — школа непростая. Это элитное учебное заведение с углубленным изучением французского языка, входящее в тройку лучших школ Белграда. В ее стенах учатся даже дети министров, а среди жертв стрелка оказалась дочь известного на Балканах волейболиста Драгана Кобильского — экс-тренера команд «Црвена Звезда» и «Партизан».

В рюкзаке у стрелка нашли «коктейли Молотова», с помощью которых он собирался останавливать штурмующих здание силовиков. Однако Кецманович ими не воспользовался и после того, как закончил кровавую бойню, сам вызвал полицию и сдался.

В СМИ начали распространять версию о том, что подросток находился под действием наркотических веществ, однако впоследствии она не получила подтверждения. Ко всеобщему ужасу, выяснилось, что ребенок давно планировал нападение и даже разработал план захода в школу, определил приоритетные цели и пометил цифрами одноклассников, в которых собирался стрелять.

Задержание Косты Кецманович Кадр из видео

В школе убийца был на хорошем счету, участвовал в математических олимпиадах, преуспевал в учебе. Как позже рассказали ученики и их родители, Коста сталкивался из-за этого с травлей со стороны одноклассников. За день до роковых событий он якобы получил «единицу» по истории, после чего и решил отомстить.

Выступая на срочной пресс-конференции, министр образования отметил, что одной из причин трагедии могло стать пагубное влияние интернета и видеоигр. В ходе обысков выяснилось, что подросток был фанатом американского хоррора «Судная ночь», в котором воображаемое американское правительство выделило один день в году, когда разрешено всё. В том числе — убийство.

В результате токсикологической экспертизы было установлено, что стрелявший по людям мальчик не находился под действием алкоголя, наркотиков и иных психотропных веществ. На допросе он сам назвал себя «психопатом, которого нужно усмирить».

По данным МВД, пистолеты были официально зарегистрированы на отца Кецмановича и хранились в сейфе, но школьник знал код. Почти сразу же после ареста стрелка задержали и его родителей.

Оказалось, что с пистолетом Zastava CZ99 мальчик был на «ты», потому что отец часто водил его в местный тир. А оружие из сейфа ребенок смог взять, так как тот сообщил ему заветный шифр. Дома у Кецмановичей полиция обнаружила еще пять винтовок.

Вечером на Площади Цветов в Белграде собрались тысячи людей. Потрясенные случившимся граждане несли к зданию школы цветы и детские игрушки, зажигали свечи. По решению властей с 5 по 7 мая в стране был объявлен национальный траур.

Однако не успел он начаться, как Сербию потрясла очередная шокирующая новость. В ночь с четверга на пятницу недалеко от города Младеновац 21-летний молодой человек открыл стрельбу по прохожим из автомата Калашникова.

Всё началось с конфликта в школе в поселке Дубона, после чего убийца Урош Блажич расстрелял полицейского и его сестру. Затем из автомобиля он открыл огонь по людям на улицах в Мало Ораше и селе Шепшин.

Урош Блажич Кадр из видео

Число убитых достигло восьми человек, количество раненых — почти два десятка. Для сравнения: последний массовый расстрел в стране был десять лет назад, тогда ветеран войны убил 13 человек в одной из сербских деревень.

На этот раз преступнику удалось скрыться, и до утра его пытались найти силами более 600 сотрудников полиции и спецподразделений. В городе и окрестностях был объявлен план «Перехват», а произошедшее квалифицировано как террористический акт. C утра Уроша Блажича задержали под Крагуевацем, куда он доехал на такси, угрожая водителю ручной гранатой.

На фоне трагических событий в Сербии вновь встал вопрос доступности огнестрельного оружия для простых граждан. После бойни в белградской школе президент страны Александр Вучич предложил ввести в стране двухлетний мораторий на хранение и ношение оружия, а также снизить возраст привлечения к уголовной ответственности с 14 до 12 лет.

Сербия сегодня является одним из мировых лидеров по популярности стрелкового оружия — на 100 человек здесь приходится сорок единиц огнестрела. С такими внушительными показателями балканское государство уступает первенство только Йемену и США.

По словам Вучича, на данный момент на руках у гражданского населения страны, помимо охотничьего оружия, находится около 400 тысяч стволов. Их число планируется снизить в десять раз — до 40 тысяч.

При этом всех, кто претендует на право ношения, теперь будут проверять психиатры минимум раз в полгода (сейчас повторное освидетельствование необходимо пройти только через пять лет после выдачи медицинской справки).

Полиция Сербии © Олег Иванов/РИА Новости

Особой проверке со стороны правоохранительных органов подвергнутся и те, кто в социальных сетях восхищался стрелками и поддерживал их. В качестве меры наказания за массовые расстрелы глава государства даже предложил вернуть смертную казнь, однако правительство идею не поддержало.

Как отметила министр здравоохранения Сербии, погибших детей уже не вернуть. Паника в сербских городах нарастает, и родители школьников теперь попросту боятся отпускать их на занятия.

Обращаясь к нации, президент Сербии пообещал, что в ближайшие шесть месяцев 1200 сотрудников полиции будут ежедневно дежурить в школах. По словам сербского лидера, первые 13 дней после массовых расстрелов являются критическими.

МВД в срочном порядке готовит поправки в Закон об оружии и боеприпасах, которые ужесточат условия хранения и ношения короткоствольного огнестрельного оружия и меры по обеспечению моратория на выдачу разрешений в течение двух лет. Минюст разрабатывает поправки в закон, которые ужесточат наказание за незаконное производство, хранение, ношение и оборот оружия и взрывчатых веществ.

Что касается Кецмановича и Блажича, из-за которых вся Сербия в оцепенении обновляла новостную ленту почти двое суток, Вучич пообещал наказать убийц по всей строгости.

«Эти монстры никогда не выйдут из тюрьмы. Правосудие свершится. Ни маленький монстр, ни тот, что постарше. Пусть хоть мне говорят, что я вмешиваюсь в правосудие. Абсолютно плевать, и так меня называют диктатором и быдлом. Нет, не дам вам убивать детей», — заверил президент.