The Economist: государственный долг США представляет собой угрозу мировой экономике

Лондон, , 12:17 — REGNUM В результате рекордного размере государственного долга Соединённые Штаты могут ожидать дефлот или резкое снижение расходов, оба этих варианта развития ситуации являются угрозой мировой экономике, однако американские власти не спешат как-либо разрешить эту ситуацию. Об этом 4 мая написало британское издание The Economist.

Доллар США Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что из-за дефолта США будет подорвано доверие к самой важной в мире финансовой системе, а существенное снижение расходов бюджета США будет способствовать глубокой рецессии.

Издание отмечает, что введение потолка государственного долга — это только политическое решение, не имеющее смысла с экономической точки зрения, однако у политиков в Вашингтоне нет путей разрешения этой проблемы, так как американские чиновники в своих обсуждениях на эту тему ни к чему не приходят.

Также указывается, что в мире рассчитывают на то, что США смогут выйти из этого кризиса и обновят потолок госдолга, так как в этом случае вопрос с американским бюджетом на какое-то время исчезнет из поля зрения. Однако, как считают авторы статьи, такое развитие ситуации крайне нежелательно, потому что основа американской финансовой системы с каждым разом становится менее стабильной.

Добавляется, что рыночные эксперты считают, что отсутствие желания Вашингтона менять что-либо в своей финансовой политике является причиной огромных проблем, так как из-за отсутствия жёстких реформ налоги в США не увеличиваются, а Демпартии с каждым разом сложнее создавать устойчивый план для налогово-бюджетной политики. При этом эксперты уверены, что изменения в экономической политике США, вероятнее всего, последуют после жесточайшего кризиса, однако после него ожидаются крайне жёсткие, драконовские сокращения бюджетных расходов, и это станет причиной тяжелой рецессии.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая глава американской национальной разведки Эврил Хейнс заявила, что в случае дефолта Соединённых Штатов в мире бы началась «глобальная неопределённость». Она уточнила, что также это, по оценкам разведки США, поспособствует волатильности на валютных, финансовых и товарных рынках, использующих в качестве расчётной валюты американский доллар.