Пресненский суд Москвы подтвердил законность ареста денег на счетах Елены Блиновской и её мужа

Москва, , 13:27 — REGNUM Пресненский суд Москвы 6 мая подтвердил законность ареста денег на счетах блогера Елены Блиновской и её мужа Алексея Блиновского в рамках уголовного дела о неуплате более 918 млн рублей налогов.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, решение коснулось счетов в АКБ «Фора-Банк», «Севергазбанке», ПАО «МТС Банк», «Альфа-Банк» и в Россельхозбанке. Об этом сообщает ТАСС.

Сумма арестованных средств не называется, но в правоохранительных органах сообщали, что она исчисляется сотнями миллионов рублей на шести счетах супругов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля в Смоленской области при попытке выехать на территорию Белоруссии. В отношении неё возбудили два уголовных дела по статьям о легализации дохода и уклонении от уплаты налогов.

По данным следствия, Блиновская занизила полученные доходы и не заплатила за период 2019–2021 годов свыше 918 млн рублей налогов. В марте 2023 года появившуюся было в СМИ информацию о том, что деятельностью блогера заинтересовалась полиция, Блиновская опровергла, заявив, что это «фейк», а налоги она платит. Тем не менее после задержания она полностью признала вину.