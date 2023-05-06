Вашингтон, 6 мая, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден должен завершить свою карьеру на посту главы государства. Такое мнение высказали пользователи Twitter в ответ на комментарий главы Белого дома, сделанный в мексиканском ресторане Taqueria Habanero в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В заведении общепита американский лидер попросил кого-то «не прыгать».

Пользователи выразили сожаление таким поведением 80-летнего президента США, отметив, что американский народ заслуживает право знать, что на самом деле происходит с главой государства.

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«Национальное позорище. Его политическая карьера должна подойти к концу», ― написал один из комментаторов.

Американцы недоумевают, почему Байден так поступает.

«Вот чудак», — отметил пользователь.

Байден — самый пожилой президент в истории США. Он часто допускает ошибки в публичных выступлениях и путает имена зарубежных коллег. Многочисленные ляпы и казусы американского лидера вызывают обеспокоенность как у политиков, так и у рядовых граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз обсмеял физические способности действующего американского лидера Джо Байдена. Политика позабавили навыки Байдена по игре в гольф. Трамп назвал своего визави некомпетентным и уверенно ответил, что одолел бы его на президентских выборах трижды.

В начале мая Байден на приёме в честь окончания священного для мусульман месяца Рамадан посоветовал одному из гостей Белого дома заткнуться на попытку рассказать ему о первом федеральном судье-мусульманине.