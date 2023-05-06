Глава СК Бастрыкин: нежелание признавать нацизм на Украине погубит Запад

Москва, , 11:50 — REGNUM Запад погубит себя тем, что не признаёт существующий на Украине нацизм, заявил 6 мая председатель СКР Александр Бастрыкин.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин © Рамиль Ситдиков/РАИ Новости

По словам главы Следственного комитета, губительные последствия ждут страны, которые не хотят признавать как само существование, так и пропаганду идей нацизма на территории Украины. Поэтому напрасно международное сообщество закрывает глаза на преступления Киева.

«Политика двойных стандартов и повсеместное попустительство украинским националистическим идеям в условиях глобализации не обойдут стороной благополучные и развитые страны Запада и Северной Америки», — заявил Бастрыкин в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что Следственный комитет не намерен прекращать устанавливать факты преступлений, совершаемых на Украине. Глава СКР напомнил, что теперь на территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей действуют российские законы и все возбуждённые дела о преступлениях Киева будут расследованы.

По словам Бастрыкина, суды ДНР и ЛНР рассматривают переданные СКР данные по уголовным делам и приговоры суд вынес уже в отношении 13 фигурантов. Он добавил, что реализация принципа неотвратимости наказания не просто фраза, это реально осуществимый результат, поскольку обвиняемых уже судят.

Уголовное дело о разжигании ненависти и вражды по национальному признаку СКР возбудил против украинской актрисы Адрианны Курилец после публикации одного из её видеороликов. Как рассказал Бастрыкин, видео с её участием — из разряда тех, что выпускают боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).