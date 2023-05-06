Нижний Новгород, , 12:40 — REGNUM «ГАЗ» 5 мая подал в Арбитражный суд Нижегородской области новый иск к Volkswagen на сумму 15,6 млрд рублей. Он стал уже третьим, начиная с середины марта.

Подробности искового заявления неизвестны. В первых двух исках «ГАЗ» требовал суммы в размере 15,6 млрд и 28,4 млрд рублей соответственно и просил взыскать ущерб, по мнению предприятия, причинённый прекращением соглашения с Volkswagen о контрактной сборке автомобилей в Нижнем Новгороде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2023 года суд арестовал всё имущество VW. Согласно материалам суда, группа «ГАЗ» подала иск в VW после расторжения компанией договора о контрактной сборке машин на предприятии ГАЗ в Нижнем Новгороде, где Volkswagen объявил о приостановке производства и предложил сотрудникам уволиться. Убытки группы ГАЗ составили из-за действий Volkswagen 15,575 млрд руб.

VW — не единственное предприятие, приостановившее работу в России после начала спецоперации на Украине. Ранее сообщалось об аналогичных решениях таких компаний, как производитель водки Absolut (после критики в его адрес из-за сообщений о возобновлении поставок), французский производитель молочной продукции Danone (речь идёт об Actimel, Activia, Alpro и Danone; в качестве возможного шага рассматривается замена наименования глобальных брендов локальными названиями), производитель шин Continental (в 2022 году фирма перенесла ряд вызовов, связанных в том числе с ростом цен на сырье, энергию и логистику, произошедшим из-за спецоперации РФ на Украине) и многих других.