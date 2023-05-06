Белгород, , 11:42 — REGNUM Массово распространяемая в социальных сетях информация об эвакуации жителей Белгорода является ложной и нацелена на то, чтобы посеять в городе панику. Об этом 6 мая заявила пресс-служба регионального МЧС.

Улица Белгорода © Павел Колядин/ТАСС

«В социальных сетях массово распространяется ложная информация о том, что МЧС России проводит эвакуацию населения в областном центре. Данная информация не соответствует действительности и является ложной!» — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что целью вброса является желание посеять панику у жителей региона. В ведомстве подчеркнули, что доверять можно только информации на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая в Белгородской области обнаружили 500-килограммовую неразорвавшуюся авиабомбу ФАБ-500. После этого снаряд уничтожили на специальном полигоне.