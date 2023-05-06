Председатель СК Бастрыкин: признание геноцидом зверств фашистов не даст Западу переписать историю

Москва, , 11:33 — REGNUM Признание преступлений фашистской Германии и её сателлитов в период Второй мировой войны геноцидом закончит все общественные рассуждения и не позволит Западу переписать историю и роль народа СССР в победе над нацизмом. Об этом 6 мая заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Советский солдат и немецкие фашисты

«Признание преступлений фашистской Германии и её сателлитов геноцидом должно поставить точку во всех общественных рассуждениях на эту тему. Ведь уже не первый год предпринимаются попытки отрицания фактов этих событий, игнорируется тот факт, что СССР более всех других стран подвергся агрессии гитлеровского режима», — сказал он в интервью РИА Новости.

Глава СК уточнил, что вынесенные из Второй мировой войны уроки, которые так старательно пытаются забыть западные страны, говорят о том, что борьба с посягающими на безопасность человечества преступлениями — это обязанность каждой цивилизованной страны, стремящейся к благополучию и стабильности.

Бастрыкин подчеркнул, что геноцид является наиболее жестокими из всех преступлений, а потому любое игнорирование его проявлений создаёт реальную угрозу для всего человечества.

«Поколение ветеранов уходит, и наш долг — успеть показать им и их потомкам, насколько значим подвиг каждого, кто выстоял в этой кровопролитной, но победоносной битве», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 6 мая, экс-член парламента Великобритании Джордж Галлоуэй написал, что страны коллективного Запада пытаются «заблокировать воспоминания» об освобождении Советским Союзом мира от фашизма. Он подчеркнул, что если бы СССР не победил нацизм, в живых не было бы ни цыган, ни евреев, ни славян.