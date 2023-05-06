В ЕС предложили откупаться от украинских беженцев, чтобы те возвращались на родину

Брюссель, , 12:05 — REGNUM В Евросоюзе предложили вариант избавления от украинских беженцев. Брюссель озвучил идею дополнительных выплат как мотивации для их возвращения домой.

Украинские беженцы Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как сообщило издание Irish Examiner, в докладе ЕС на эту тему предлагается несколько вариантов, как европейцам поступить с беженцами из Украины. И финансовое «поощрение» — возможная версия.

«Одна из стратегий предполагает стимулирование добровольного возвращения: мигрантов будут финансово поддерживать некоторое время после возвращения домой», — говорится в материале.

Беженцы, которым удалось найти работу или начать обучение, имеют право на вид на жительство в европейской стране. По данным Examiner, западные чиновники также планируют разработать совместно с Киевом программы по реинтеграции украинцев.

Ранее сообщалось, что венгерский мэр Ласло Дьюрич потребовал от украинских беженцев покинуть деревню Керепеш после того, как они начали домогаться до местных жительниц. По его данным, они ранее изнасиловали 16-летнюю и 22-летнюю девушек. Ласло заявил, что такого не потерпит.

Также в Восточной Европе после нелегального ввоза с территории Украины оружия и наркотиков резко возросла преступность. В «логистической цепочке» между продавцами и покупателями украинские беженцы используются как курьеры.