Киев, , 11:17 — REGNUM На Украине всех российских сенаторов подозревают в посягательстве на территориальную целостность страны. Об этом 6 мая заявили в Службе безопасности Украины (СБУ).

СБУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что всем членам Совета Федерации, «поддержавшим присоединение к РФ временно оккупированных регионов Украины», обвинения предъявлены заочно.

В Telegram-канале СБУ отметили, что такие обвинения связаны с голосованием в Совфеде по ратификации договоров с новыми регионами о принятии их в состав России.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 сентября 2022 года в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы, в ходе которых подавляющее большинство граждан регионов высказались за воссоединение с Россией.

30 сентября в Кремле подписали соответствующие договоры. 4 октября Совет Федерации единогласно одобрил международные договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями о принятии в состав России и об образовании в составе РФ новых субъектов. Днём ранее договоры ратифицировала Госдума.

5 октября президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и федеральные конституционные законы о принятии этих территорий в состав РФ в качестве субъектов.

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