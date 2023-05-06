Замминистра обороны Украины Маляр заявила о производстве и испытаниях Россией нового оружия

Киев, , 11:15 — REGNUM Россия начала производство и испытания нового вооружения, заявила заместитель главы министерства обороны Украины Анна Маляр в эфире украинского телеканала «Перший», запись которого доступна в Telegram-канале замминистра.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр © Ulf Mauder/dpa/picture-alliance/ТАСС

По словам Маляр, Россия наладила производство определённых видов вооружения, которого ранее не хватало российским подразделениям, и продолжила проведение испытаний нового оружия.

«Увеличиваются возможности — они что-то делают, уменьшаются — они что-то ставят на паузу», — сказала замглавы минобороны.

Также Маляр добавила, что для украинских военных регулярные воздушные атаки российских Воздушно-космических сил стали возможностью «проверить качество» новых западных средств противовоздушной обороны.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения Воздушно-десантных войск в зоне специальной военной операции впервые в истории получили в своё распоряжение тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А. В оборонном ведомства такие системы назвали «грозным оружием, которому нет равных в арсеналах коллективного Запада».