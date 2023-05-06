Бастрыкин назвал размещение лабораторий на Украине попыткой Запада обойти запрет на биооружие

Москва, , 11:19 — REGNUM Запад мог размещать свои биолаборатории на Украине в том числе для того, чтобы скрыть сам факт проведения разработок биологического оружия, заявил 6 мая председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Лаборатория Алексей Колчин © ИА REGNUM

Он напомнил, что страны — участницы конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов биооружия обязаны регулярно обнародовать данные о том, какие лаборатории работают на их территории.

«Но если одна страна использует территории других государств для проведения исследований в этой сфере, подобное поведение может быть расценено как желание обойти имеющиеся процедуры мониторинга и сокрыть реальные цели и результаты своей деятельности», — сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая начальник российских войск РХБЗ Игорь Кириллов рассказал об использовании Пентагоном украинских специалистов в области оружия массового поражения. По данным Минобороны, Пентагон через центр на Украине осуществлял программу по усилению вируса птичьего гриппа.

В конце апреля о необходимости противодействовать работе Пентагона в сфере биологической войны против России заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.