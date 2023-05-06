Глава МИД Японии Хаяси: Токио внимательно следит за последствиями атаки украинских дронов на Кремль

Токио, , 11:14 — REGNUM Власти Японии внимательно следят за возможными последствиями атаки дронов на кремлёвскую резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом 6 мая заявил журналистам по видеосвязи глава японского МИД Ёсимаса Хаяси, который находится с официальным визитом в Парагвае.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы внимательно следим за ситуацией с точки зрения возможного влияния инцидента на дальнейшее развитие событий [на Украине]», — цитирует его слова Kyodo.

В то же время глава МИД Японии не стал комментировать вопрос о том, кто может стоять за этой попыткой атаки, заявив, что Киев утверждает, что непричастен к этому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 6 мая, австралийский военный эксперт Дин Бейкер из исследовательской группы UNSW Canberra заявил, что ВСУ могли использовать для атаки на Кремль дрон UJ-22 Airborne. Он отметил, что этот беспилотник может нести не более 20 кг груза, а потому попытка атаки, по его мнению, скорее имела отношение к сфере психологии.

В ночь со 2 на 3 мая Киев предпринял попытку нанести удар двумя беспилотными летательными аппаратами по резиденции президента России Владимира Путина в Кремле. Оба дрона вывели из строя российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Глава государства при этом не пострадал, его на тот момент не было в Кремле.