Москва, 6 мая, 2023, 11:02 — ИА Регнум. За последние сутки военнослужащие российской группировки войск «Запад» уничтожили на купянском направлении четыре диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) украинских войск. Об этом 6 мая рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, его слова приводит Минобороны России в Telegram-канале.

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«В ходе боевых действий на купянском направлении военнослужащими группировки войск «Запад» за сутки вскрыты и уничтожены четыре диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад», — сказал он.

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Военный уточнил, что также удалось сорвать две попытки ротации киевской армии на передовых позициях у Новомлынска и Новоселовского, и добавил, что экипажи российских боевых вертолётов Ка-52 и Ми-28 поразили живую силу, вооружения и военную технику 101-й отдельной механизированной бригады украинской теробороны возле Горок.

Также Зыбинский указал, что артиллерия уничтожила у Бочково склад боеприпасов, а также два миномётных расчёта ВСУ около Огурцово и Ивановки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что несколько линий глубоко эшелонированной обороны ВС России на запорожском направлении готовы к попыткам наступления ВСУ. Он добавил, что украинская армия перебросила в Запорожскую область бронетехнику, которая спрятана на территории подземных овощехранилищ в Ореховском и Гуляйпольском районах.