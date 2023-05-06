Белгород, 6 мая, 2023, 10:58 — ИА Регнум. В Белгородской области пресечена попытка проникновения на территорию региона украинских диверсантов. Об этом Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По данным собеседника, попытку прорваться в регион группа диверсантов предприняла ночью 6 мая.

«ДРГ (диверсионно-разведывательная группа. ― Прим. ред.) подошла к селу Новая Таволжанка в Шебекинском районе со стороны Волчанска Харьковской области Украины», ― говорится в сообщении канала.

Однако российские пограничники смогли отбить атаку диверсантов. Сейчас в регионе всё спокойно.

Официальной информации об этом пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 5 мая, несколько десятков украинских диверсантов предприняли попытку прорваться на территорию Брянской области через приграничный Стародубский район. По данным источника Telegram-канала Mash, попытка прорыва случилась около 16:00 мск. Вблизи села Демьянки их встретили бойцы ВС РФ, дали бой и отогнали обратно.

В ночь на 31 марта ВСУ попытались атаковать Белгородскую область с помощью БПЛА самолётного типа. Инцидент произошёл в районе села Головчино Грайворонского района. Системы ПВО России сбили беспилотный летательный аппарат в небе. Пострадавших и разрушений нет.