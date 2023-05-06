CNN: российские системы электронного подавления снизили эффективность РСЗО HIMARS на Украине

Донецк, , 10:55 — REGNUM Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS, которыми располагают Вооружённые силы Украины, потеряли былую эффективность из-за интенсивной работы систем электронного подавления с российской стороны. Об этом в субботу, 6 мая, сообщило издание CNN.

Система залпового огня HIMARS Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В последние месяцы Россия всё чаще использует системы электронного подавления, чтобы заставить ракеты реактивных систем залпового огня HIMARS не попадать в цель… американские РСЗО стали менее эффективными», — сообщил источник CNN.

Авторы материала отметили, что поставки РСЗО HIMARS были восприняты украинской стороной как переломный момент в военном конфликте.

Ранее обозреватель чешской газеты Lidoky Штепан Гобза назвал российский дрон-камикадзе «Ланцет» одним из самых эффективных средств уничтожения американских артиллерийских комплексов HIMARS, используемых Вооружёнными силами Украины. По его словам, «Ланцету» удалось «завоевать немалое уважение на поле боя».