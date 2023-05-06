Донецк, 6 мая, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS, которыми располагают Вооружённые силы Украины, потеряли былую эффективность из-за интенсивной работы систем электронного подавления с российской стороны. Об этом в субботу, 6 мая, сообщило издание CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

«В последние месяцы Россия всё чаще использует системы электронного подавления, чтобы заставить ракеты реактивных систем залпового огня HIMARS не попадать в цель… американские РСЗО стали менее эффективными», — сообщил источник CNN.

Авторы материала отметили, что украинское командование восприняло поставки РСЗО HIMARS как переломный момент в военном конфликте.

Ранее обозреватель чешской газеты Lidoky Штепан Гобза назвал российский дрон-камикадзе «Ланцет» одним из самых эффективных средств уничтожения американских артиллерийских комплексов HIMARS, используемых Вооружёнными силами Украины. По его словам, «Ланцету» удалось «завоевать немалое уважение на поле боя».