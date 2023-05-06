CNN: эффективность HIMARS на Украине снизилась из-за российских систем РЭБ
CNN: российские системы электронного подавления снизили эффективность РСЗО HIMARS на Украине
Донецк, 6 мая, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS, которыми располагают Вооружённые силы Украины, потеряли былую эффективность из-за интенсивной работы систем электронного подавления с российской стороны. Об этом в субботу, 6 мая, сообщило издание CNN.
«В последние месяцы Россия всё чаще использует системы электронного подавления, чтобы заставить ракеты реактивных систем залпового огня HIMARS не попадать в цель… американские РСЗО стали менее эффективными», — сообщил источник CNN.
Авторы материала отметили, что украинское командование восприняло поставки РСЗО HIMARS как переломный момент в военном конфликте.
Ранее обозреватель чешской газеты Lidoky Штепан Гобза назвал российский дрон-камикадзе «Ланцет» одним из самых эффективных средств уничтожения американских артиллерийских комплексов HIMARS, используемых Вооружёнными силами Украины. По его словам, «Ланцету» удалось «завоевать немалое уважение на поле боя».