Москва, 6 мая, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по фактам пыток военных Вооружённых сил РФ в украинском плену, новыми фигурантами стали начальники СИЗО в Киеве и Харькове. Об этом 6 мая рассказал председатель СК Александр Бастрыкин.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Российский военнослужащий, вернувшийся из украинского плена, во время медицинской проверки в пункте временного размещения

«На днях на основании показаний двух военнослужащих были возбуждены уголовные дела в отношении начальника СИЗО № 13 в Киеве Александра Балдука и начальника СИЗО Харькова Евгения Бартощака, а также иных лиц из числа сотрудников учреждений и Службы безопасности Украины в Киеве», — сказал он в интервью РИА Новости.

Бастрыкин уточнил, что дела в отношении указанных лиц были возбуждены по статье 356 УК России (применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 6 мая, Бастрыкин рассказал, что СК возбудил уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку в отношении актрисы с Украины Адрианны Курилец, в видеоролике перерезавшей горло мужчине в военной форме. Он отметил, что после героизации нацизма на Украине Киевом были усилены действия, направленные на изменение сознания украинских граждан, для формирования у них враждебного отношения к русскоязычному населению.