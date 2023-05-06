На Троекуровском кладбище началась церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным

Москва, , 10:57 — REGNUM На Троекуровском кладбище в субботу, 6 мая, началась церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным. Кутюрье скончался на 60-м году жизни после продолжительной болезни.

Прощание с Валентином Юдашкиным © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Церемония прощания с модельером проходит в Траурном зале кладбища. Люди стали собираться примерно за час до её начала. Церемония открыта для всех.

Проводить Юдашкина в последний путь собрались поклонники его творчества и известные личности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Валентин Юдашкин умер во вторник, 2 мая. Несколькими годами ранее модельеру поставили диагноз — рак правой почки на последней стадии, что и стало причиной смерти. Несмотря на сложное лечение и усилия врачей, болезнь прогрессировала, опухоль давала метастазы по всему организму, осложнения болезни затронули мозг.

Соболезнования родным и близким Юдашкина направил президент России Владимир Путин. В своей телеграмме он отметил, что модельер был блестящим профессионалом и искренним и открытым человеком. Вклад Юдашкина в российское искусство отметил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что кутюрье распространял «высокие нормы искусства » по всем регионам страны. Певица Алла Пугачёва, покинувшая ранее Россию, также вернулась, чтобы почтить память модельера.

Юдашкин — советский и российский художник-модельер, Народный художник России, заслуженный деятель искусств, академик Российской академии художеств. В 2008 году Юдашкин разработал новую военную форму для Министерства обороны. О его болезни впервые стало известно в 2016 году, в 2022 он лично рассказал в интервью, как живёт со смертельной болезнью, заверив, что продолжает сохранять оптимизм.