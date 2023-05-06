Мелитополь, 6 мая, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Несколько линий глубоко эшелонированной обороны ВС России на запорожском направлении готовы к попыткам ВСУ наступать, заявил 6 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Евгений Биятов/РАИ Новости Военнослужащие ВС РФ на передовой на Запорожском направлении

«Наши военные находятся в полной боевой готовности», — цитирует Рогова РИА Новости.

Рогов также заявил, что ВСУ перебросили в Запорожскую область бронетехнику. Она спрятана в Ореховском и Гуляйпольском районах на территории подземных овощехранилищ.

5 мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что уже в ближайшие часы можно ожидать контрнаступления ВСУ. Он сообщил, что в регионе владеют ситуацией.