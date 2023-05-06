Луганск, 6 мая, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Киевские власти за несколько лет начали готовить наступление. Оно планировалось на 2022 год. На это косвенно указывают документы, обнаруженные в военкомате освобождённого Северодонецка в Луганской Народной Республике, сообщила российская военнослужащая.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По её словам, уже с 2019 года в стране значительно увеличился призыв в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Мы видим, судя по документам, что Украина готовилась наступать. Увеличился призыв довольно сильно начиная с конца 2019–2020 года до 2022 года», ― уточнила в беседе с РИА Новости представитель российской армии.

Так, из документов следует, что за несколько лет (с 2017 по 2019 год) этот показатель вырос в два с половиной раза ― с 300 до 800 человек.

«На конец января 2022 года мы видим, что было призвано около 1 тысячи 113 человек буквально за две недели», ― добавила военнослужащая.

Кроме того, по её словам, начиная с 2019 года в стране активно начали проводить военные сборы, причём как для призывников, так и для офицеров запаса. С этого периода активизировали работу со школьниками.

«Представители военкомата проверяли уровень патриотизма людей, которые готовы были вступить на службу по контракту», ― сообщила собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, опасения на счёт якобы существующей угрозы со стороны России на Украине звучали давно. В 2019 году председатель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий назвал угрозу территориальной целостности страны, исходящую от России, одной из основных для Украины. Он заявлял, что Россия якобы уже начала готовить сценарий ведения боевых действий на Украине. При этом со стороны Москвы никаких подобных действий зафиксировано не было.

При этом сам Киев также вёл подготовку к нападению. В марте 2022 года официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о планах Киева по наступлению на республики Донбасса, доказательства наличия которых были получены в ходе специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) России по защите ДНР и ЛНР. Об этом говорится в найденных российскими военными после освобождения села Бугаёвка Харьковской области украинских документах от 17 февраля.

Также о том, что киевский режим готовил нападение на республики Донбасса и полуостров Крым, рассказал хакер из российской группировки RaHDIt. По его словам, военная спецоперация России предотвратила эту атаку.