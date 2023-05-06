Москва, , 10:35 — REGNUM Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил, что Украина, игнорируя преступления против мирного населения, нарушает международные обязательства по Женевской конвенции.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин © Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Несмотря на то, что Украина является участником Женевских конвенций… вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в совершении преступлений в отношении гражданского населения, не поднимается», — рассказал Бастрыкин в интервью РИА Новости 6 мая.

Председатель СК РФ отметил, что Россия как страна, заинтересованная в обеспечении прав и законных интересов мирных граждан, взяла на себя ответственность по расследованию преступлений Украины.

Также в ходе интервью Александр Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет Российской Федерации с 2014 года возбудил 2912 уголовных дел в отношении 716 лиц по фактам преступлений Украины в Донбассе. По его словам, пострадавшими от украинской агрессии стали более 126 тысяч мирных жителей.