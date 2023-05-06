Председатель СК Бастрыкин обвинил Украину в нарушении Женевских конвенций
Москва, 6 мая 2023, 10:35 — REGNUM Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил, что Украина, игнорируя преступления против мирного населения, нарушает международные обязательства по Женевской конвенции.
«Несмотря на то, что Украина является участником Женевских конвенций… вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в совершении преступлений в отношении гражданского населения, не поднимается», — рассказал Бастрыкин в интервью РИА Новости 6 мая.
Председатель СК РФ отметил, что Россия как страна, заинтересованная в обеспечении прав и законных интересов мирных граждан, взяла на себя ответственность по расследованию преступлений Украины.
Также в ходе интервью Александр Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет Российской Федерации с 2014 года возбудил 2912 уголовных дел в отношении 716 лиц по фактам преступлений Украины в Донбассе. По его словам, пострадавшими от украинской агрессии стали более 126 тысяч мирных жителей.