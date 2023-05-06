Москва, 6 мая 2023, 10:32 — REGNUM Следственный комитет России заочно предъявил обвинения двум генералам ВСУ: экс-командующему силами «антитеррористической операции» (АТО) Михаилу Забродскому и экс-командующему «операцией объединённых сил» Сергею Наеву. Об этом 6 мая рассказал глава СК Александр Бастрыкин.

ВСУ
ВСУ
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Недавно заочные обвинения также предъявлены бывшему командующему силами «антитеррористической операции» на востоке Украины Михаилу Забродскому, занимавшему данный пост в период с ноября 2017 года по март 2018 года, а также бывшему командующему «операцией объединённых сил» Сергею Наеву, сменившему Забродского в апреле 2018 года», — заявил он в интервью РИА Новости.

Бастрыкин уточнил, что за преступления против мира и безопасности человечества к уголовной ответственности привлекаются 394 лица, включая членов высшего командования и офицеров украинской армии.

Глава СК напомнил, что ранее были заочно предъявлены обвинения бывшему исполнявшему обязанности министра обороны Украины Михаилу Ковалю и экс-министру обороны Валерию Гелетею, первому замглавы генштаба ВСУ Игорю Колеснику, замначальника генштаба ВСУ Александру Локоте и ещё нескольким украинским высокопоставленным офицерам, которые в разные периоды координировали военную агрессию Киева в отношении жителей Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 6 мая Бастрыкин рассказал, что украинские военные убивают мирных граждан ради развлечения и из-за плохого знания украинского языка или неосторожных слов. Он добавил, что также имеются случаи расправы военных ВСУ над мирными жителями на почве национальной ненависти и при исполнении преступных приказов.