Сбербанк открыл в Ялте первое отделение в Крыму

Ялта, Крым, , 10:39 — REGNUM Сбербанк открыл 6 мая первое региональное отделение в Крыму. Церемония открытия состоялась в Ялте.

Открытие первого офиса «Сбербанка» в Крыму © Сергей Мальгавко/ТАСС

Офис из модульных конструкций установили прямо в центре города, неподалеку от Советской площади. Глава Крыма Сергей Аксёнов перед торжественным перерезанием ленты отметил, что коллектив нового офиса способен выполнять поставленные задачи.

«Уверен, что это новые возможности для физических и юридических лиц. Для граждан РФ, которые отдыхать приезжают», — цитирует Аксёнова ТАСС.

Модульную конструкцию офиса изготовили в Омске и за несколько дней доставили в Крым.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в республике начали работу 30 банкоматов Сбербанка. С января 2023 года же на полуострове начали действовать мобильные офисы банка — в Ялте, Симферополе и Севастополе.