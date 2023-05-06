Симферополь, 6 мая, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Глава администрации Евпатории Елена Демидова предупредила жителей города о запланированных на 6 мая учениях представителей российский силовых структур. Об этом Демидова написала в субботу в своём Telegram-канале.

Антон Вергун/РИА Новости Учения

«Сегодня планируются учения силовых структур. Прошу сохранять спокойствие, если в городе будут слышны звуки», — говорится в распространённом сообщении.

Утром 6 мая на севере Республики Крым сработала система противовоздушной обороны. По словам советника главы региона Олега Крючкова, ни разрушений, ни жертв не зафиксировали.

Накануне глава Крыма Сергей Аксёнов посетил передовую в зоне специальной военной операции, передал российским военнослужащим гуманитарную и военно-техническую помощь, в том числе системы радиоэлектронной борьбы и тепловизоры.