Минтранс сообщил о возобновлении движения по Крымскому мосту

Симферополь, , 10:08 — REGNUM Автотранспорт вновь может передвигаться по Крымскому мосту, движение по которому было временно приостановлено. Об этом 6 мая сообщили в министерстве транспорта Крыма.

Крымский мост © Андрей Рубцов/ТАСС

«Движение по Крымскому мосту возобновлено», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

При этом отмечается, что паромная переправа также работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 6 мая движение по Крымскому мосту временно приостановили. Как пояснил советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на заявление министра транспорта региона Николая Лукашенко, это сделали по техническим причинам. Других подробностей не сообщалось. При этом паромная переправа продолжила работу в обычном режиме.

Днём ранее, 5 мая, с некоторым опережением графика открыли движение по второму железнодорожному пути на Крымском мосту.