Рогов: ВСУ активизировались на ореховском направлении линии соприкосновения в Запорожской области

Мелитополь, , 10:04 — REGNUM Украинские военные активизировались на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом 6 мая сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Враг активизировался на ореховском направлении. Кратно увеличилось использование сбросов ВОГов (ВОГ, выстрел осколочный гранатомётный — прим. ред.) с БПЛА, активнее работает вражеская артиллерия и танки», — написал он.

Рогов указал, что российские военные отвечают на это ведением прицельного огня и за сутки уничтожили не менее двух танков и БМП ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогов заявил, что российские войска в Запорожской области находятся в полной боевой готовности Он уточнил, что в регионе подготовили несколько линий глубоко эшелонированной обороны.