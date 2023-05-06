Бастрыкин раскрыл количество пострадавших от украинской агрессии
Донецк, 6 мая 2023, 09:49 — REGNUM Пострадавшими от преступлений Украины в Донбассе с 2014 года стали более 126 тысяч мирных жителей, заявил председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
«В вооружённом конфликте ранения получили более девяти с половиной тысяч мирных жителей, более пяти тысяч гражданских лиц погибли», — сказал Бастрыкин.
Председатель Следственного комитета добавил, что с 2014 года по данному уголовному делу было допрошено более 259 тысяч человек, а потерпевшими признано более 126 тысяч человек, в том числе порядка 24 тысяч несовершеннолетних.
Также Бастрыкин заявил, что СК РФ с 2014 года возбудил 2912 уголовных дел в отношении 716 лиц по фактам преступлений Украины в Донбассе. По его словам, в рамках общего уголовного дела Следственный комитет соединил 1284 уголовных дел.