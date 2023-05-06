Пользователи Twitter раскритиковали сигнал Зеленского о будущем Украины

Киев, , 09:43 — REGNUM Пользователи соцсети Twitter негативно отреагировали на заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев желает получить от НАТО сигнал, что страну по окончании конфликта примут в альянс.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Большинство комментирующих слова украинского лидера раскритиковали его заявления и высказали мнение, что Украину никогда не примут в альянс.

«Он должен получить чёткий сигнал, что этого никогда не будет», — написал один из комментирующих.

«Хотел бы я посмотреть на его лицо, когда он поймёт, что Украина никогда не войдёт в НАТО!» — поддержал его ещё один читатель.

«Если Украина вступит в НАТО, начнётся мировая война. Нельзя этого допустить», — добавил третий пользователь.

«Лучше бы он послал чёткий сигнал о мирном соглашении, а не о НАТО», — предложил ещё один комментирующий.

«Забавно, что он думает, что НАТО и США заботятся о нём, об Украине или её народе. Неужели ещё не ясно, что Украина — это лишь поле боя для США, чтобы поссорить их с Россией?» — задался вопросом пятый читатель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 6 мая, в интернете Зеленского назвали «мистером Бредовым» после заявления о будущей «победе» Киева над Россией. Также пользователи Сети назвали украинского лидера обманщиком и мошенником.