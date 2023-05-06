* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, , 09:28 — REGNUM Аэропорт Кабула обстреляли ракетами в момент отбытия в Пакистан главы МИД временного правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амира Хана Муттаки. Об этом 6 мая сообщила местная газета «Хашт-э субх» со ссылкой на источники.

Аэропорт Кабула © Валерий Шарифулин/ТАСС

По информации издания, в результате обстрела были ранены не менее трёх сотрудников воздушной гавани и несколько пассажиров, при этом сам Муттаки не пострадал.

Уточняется, что в общей сложности по кабульскому аэропорту выпустили три ракеты, нацеленные на VIP-зал и пассажирский терминал.

Также указывается, что обстрел был осуществлён 5 мая, однако представители властей запретила снимать видео и делать фотографии, чтобы информация об инциденте не попала в СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США вновь пытаются вмешиваться в дела Афганистана поддерживает на афганской территории противостоящие талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористические группировки. Он подчеркнул, что Россия будет твёрдо противодействовать попыткам Соединённых Штатов внедрить свою военную инфраструктуру вокруг Афганистана.