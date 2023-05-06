Москва, 6 мая, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины могли использовать дрон UJ-22 Airborne для атаки на Кремль, рассказал австралийский военный эксперт Дин Бейкер из исследовательской группы UNSW Canberra в интервью изданию ABC.

(сс) VoidWandere Украинский БПЛА UJ-22 Airborne

«Москва находится примерно в 600 километрах от границы, так что это определённо осуществимо. Однако они [беспилотники UJ-22 Airborne] не особенно быстры. Для этой цели их пришлось бы модифицировать и модернизировать», — сказал исследователь.

Дин Бейкер отметил, что беспилотник UJ-22 Airborne, разработанный украинской фирмой UKRJET, способен нести до четырёх 82-миллиметровых миномётных мин или четырёх гранат РПГ-7.

«С 20-килограммовой нагрузкой вы не причините вреда слишком большому количеству людей… это гораздо больше основано на психологии», — добавил исследователь.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы Украины в ночь со 2 на 3 мая предприняли попытку нанести удар двумя беспилотными летательными аппаратами по резиденции президента России Владимира Путина в Кремле. Оба БПЛА были выведены из строя российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Глава государства не пострадал, так как в момент атаки находился в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво.