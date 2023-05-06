Минобороны показало кадры уничтожения танками Т-72Б3 скрывающейся в лесу пехоты ВСУ

Москва, , 09:16 — REGNUM Видеозапись боевой работы экипажей танков Т-72Б3 в зоне специальной военной операции (СВО) по двигавшейся в лесах группе пехоты украинских войск опубликовало 6 мая Минобороны России в своём Telegram-канале.

Танк Т-72Б3 Кадр из видео

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как экипаж Т-72Б3 ведёт огонь по группам вражеских войск, двигающихся по лесам, а также снятое с беспилотника поражение позиций ВСУ.

Наводчик-оператор танка с позывным Снайпер рассказал, как экипаж уничтожил пытавшуюся вести огонь по российским позициям украинское самоходное орудие, а затем — танк ВСУ, который пытался уничтожить российский Т-72Б3.

«Это немного за гранью понимания для обычного человека, но для нас это сейчас обычная жизнь, обычная работа», — отметил военный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что российские войска за сутки поразили более 170 целей на краснолиманском направлении. Он уточнил, что более 150 из них были нанесены по районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ.