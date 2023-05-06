Брюссель, 6 мая, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Еврокомиссия предложила Европейскому союзу ввести ограничения на экспорт некоторых товаров в третьи страны в рамках борьбы с обходом Россией ранее введённых западными странами санкций. Об этом в субботу, 6 мая, сообщило агентство DPA.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Государства-члены Европейского союза получили от Еврокомиссии предложения по одиннадцатому пакету санкций против России… В качестве сдерживающего фактора предложили создать юридическую возможность ограничения экспорта в третьи страны», — сообщили журналисты немецкого агентства.

Как отметили авторы материала, представители 27 стран — членов Европейского союза обсудят предложение Европейской комиссии с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен в среду, 10 мая.

В случае, если данной меры будет недостаточно, на следующем этапе переговоров по совершенствованию антироссийской санкционной политики Брюссель предложит заблокировать экспорт ряда товаров, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях.

Ранее Bloomberg со ссылкой на собственный источник сообщало, что Евросоюз начал разработку системы мер против третьих стран, помогающих Российской Федерации в обходе ранее введённых пакетов санкций. В агентстве отметили, что соответствующие меры в первую очередь будут введены против Китая и стран Средней Азии.